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Опівночі на кордоні закриють близько 100 пунктів пропуску

Неділя, 15 березня 2020, 22:30
Опівночі на кордоні закриють близько 100 пунктів пропуску

Опівночі 16 березня в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.

Джерело: Державна прикордонна служба, Державна митна служба

 

Деталі: Обмеження пропускних операцій на державному кордоні України вводяться згідно з рішеннями РНБО та уряду, прийнятими через пандемію хвороби COVID-19.

Так, із 00.00 16 березня тимчасово закривають близько сотні пунктів пропуску (контролю), ще у майже півсотні пунктів пропуску тимчасово припиняється пішохідне сполучення.

Продовжать працювати пункти пропуску, в яких більша пропускна спроможність.

 

У ДПСУ нагадали, що рішенням РНБО громадянам України рекомендовано утриматися від виїзду за кордон.

Також в ніч проти понеділка тимчасово забороняється в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства.

Винятки стосуються осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів.

В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Дослівно: "Наголошуємо: громадяни України можуть в будь-який час повернутися в Україну. 

РНБО рекомендує українцям повернутися з-за кордону до 17 березня, а тим, хто не встигне та не зможе самостійно повернутися – звертатися у посольства та консульства України в країнах перебування за каналами комунікації, вказаними на інтернет-сторінках цих дипустанов.

Адже з 00.00 17 березня 2020 року тимчасово припиняються регулярні міжнародні пасажирські перевезення через усі пункти пропуску (контролю) через державний кордон України.

Зазначені обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення".

Деталі: Водночас Державна митна служба підготувала інтерактивну карту, на якій відмітила усі пункти пропуску — закриті і відкриті, згідно з розпорядженням уряду щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу COVID-19.

Українська правда

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