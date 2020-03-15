В полночь на границе закроют около 100 пунктов пропуска

В полночь 16 марта в Украину прекращают впускать иностранцев и закрывают около сотни пунктов пропуска.

Источник: Государственная пограничная служба, Государственная таможенная служба

Детали: Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии COVID-19.

Так, с 00.00 16 марта временно закрывают около сотни пунктов пропуска (контроля), еще в почти полсотни пунктов пропуска временно прекращается пешеходное сообщение.

Продолжат работать пункты пропуска, в которых большая пропускная способность.

В ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.

Также в ночь на понедельник временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Исключения касаются лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, являющихся супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей.

Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.

Дословно: "Подчеркиваем: граждане Украины могут в любое время вернуться в Украину.

СНБО рекомендует украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, а тем, кто не успеет и не сможет самостоятельно вернуться – обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания по каналам коммуникации, указанным на интернет-страницах этих дипучреждений.

Ведь с 00.00 17 марта 2020 года временно прекращаются регулярные международные пассажирские перевозки через все пункты пропуска (контроля) через государственную границу Украины.

Указанные ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято другое решение".

Детали: В то же время Государственная таможенная служба подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска – закрытые и открытые, согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и распространения коронавируса COVID-19.