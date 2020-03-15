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МОЗ просить не купувати "ліки від коронавірусу"

Неділя, 15 березня 2020, 22:49
МОЗ просить не купувати ліки від коронавірусу

МОЗ України застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусу.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "В мережі з‘являються рекламні оголошення, у яких пропонується придбати нібито засоби для лікування та профілактики коронавірусу COVID-19.

МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати.

У разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування.

Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Лікарі мають чіткий алгоритм дій на всі випадки".

Деталі: МОЗ також просить тих, хто намагається спекулювати навколо теми коронавірусу, бути свідомими та не вводити людей в оману у складний для світу час.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірус
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