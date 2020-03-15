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Минздрав просит не покупать "лекарства от коронавируса"

Воскресенье, 15 марта 2020, 22:49
Минздрав просит не покупать лекарства от коронавируса

Минздрав Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавируса.

Источник: Минздрав

Дословно: "В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19.

Минздрав Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты.

В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение.

Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19. Будьте бдительны, не занимайтесь самолечением и при первых симптомах ОРВИ позвоните семейному врачу. Врачи имеют четкий алгоритм действий на все случаи".

Детали: Минздрав также просит тех, кто пытается спекулировать вокруг темы коронавируса, быть сознательными и не вводить людей в заблуждение в сложное для мира время.

Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирус
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