Минздрав просит не покупать "лекарства от коронавируса"
Минздрав Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавируса.
Источник: Минздрав
Дословно: "В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19.
Минздрав Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты.
В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение.
Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19. Будьте бдительны, не занимайтесь самолечением и при первых симптомах ОРВИ позвоните семейному врачу. Врачи имеют четкий алгоритм действий на все случаи".
Детали: Минздрав также просит тех, кто пытается спекулировать вокруг темы коронавируса, быть сознательными и не вводить людей в заблуждение в сложное для мира время.