По всій території Чехії запровадили карантин

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Понеділок, 16 березня 2020, 02:15

Через поширення нового захворювання чеський уряд вирішив запровадити карантин по всій території держави з 16 по 24 березня.

Джерело: повідомлення посольства України в Празі

Дослівно: "У зв'язку з поширенням нового типу коронавірусу чеський уряд прийняв рішення про встановлення карантину на всій території Чеської Республіки з 16 до 24 березня. Усі нові обмеження спрямовані на мінімізацію міжособистісних контактів між людьми в позаробочий час."

Деталі: Раніше уряд обмежив вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби. 

Також, нагадали у посольстві, до 20 березня припинено надання консульських послуг в консульському відділі при Посольстві України в Чеській Республіці.

Наразі у Чехії зафіксовано 231 випадок інфікування новим захворюванням.

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Українська правда
Теми: коронавірус Чехія


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