Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій території Чехії запровадили карантин

Понеділок, 16 березня 2020, 01:15
По всій території Чехії запровадили карантин

Через поширення нового захворювання чеський уряд вирішив запровадити карантин по всій території держави з 16 по 24 березня.

Джерело: повідомлення посольства України в Празі

Дослівно: "У зв'язку з поширенням нового типу коронавірусу чеський уряд прийняв рішення про встановлення карантину на всій території Чеської Республіки з 16 до 24 березня. Усі нові обмеження спрямовані на мінімізацію міжособистісних контактів між людьми в позаробочий час."

Деталі: Раніше уряд обмежив вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби. 

Також, нагадали у посольстві, до 20 березня припинено надання консульських послуг в консульському відділі при Посольстві України в Чеській Республіці.

Наразі у Чехії зафіксовано 231 випадок інфікування новим захворюванням.

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Українська правда
Теми: коронавірусЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
Усі новини...
Реклама: