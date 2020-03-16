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По всей территории Чехии ввели карантин

Понедельник, 16 марта 2020, 01:15
По всей территории Чехии ввели карантин

Из-за распространения нового заболевания чешское правительство решило ввести карантин по всей территории государства с 16 по 24 марта.

Источник: сообщение посольства Украины в Праге

Дословно: "В связи с распространением нового типа коронавируса чешское правительство приняло решение об установлении карантина на всей территории Чешской Республики с 16 до 24 марта. Все новые ограничения направлены на минимизацию межличностных контактов между людьми в нерабочее время. "

Детали: Раньше правительство ограничило свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости.

Также, напомнили в посольстве, до 20 марта прекращено предоставление консульских услуг в консульском отделе при Посольстве Украины в Чешской Республике.

Сейчас в Чехии зафиксировано 231 случай инфицирования новым заболеванием.

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Украинская правда
Темы: коронавирусЧехия
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