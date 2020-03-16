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В Україну йде мороз: вночі до -6

Понеділок, 16 березня 2020, 04:58
В Україну йде мороз: вночі до -6

У понеділок в Україні температура повітря вдень коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, вночі похолодає від -2 до -6 градусів.

Джерело: дані Укргідрометцентру 

Деталі: За прогнозами синоптиків, вночі по всій території України буде прохолодно. На Півночі, Сході та Заході стовпчики термометра знизяться від -4 до -6 градусів. У південних областях очікується від -2 до -5 градусів морозу.

У центрі також тепла вночі не прогнозують: від -4 до -6.

 
Погода на 16 березня
укргідрометцентр

Найтепліше вдень 16 березня буде у західних областях. Прогнозується, що температура повітря там буде 8 до 12 градусів тепла. 

По всій же іншій території України стовпчики термометра вдень не будуть підніматися вище 8 градусів. У деяких областях, наприклад на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, максимально очікується 6 градусів тепла. 

Українська правда
Теми: погода
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