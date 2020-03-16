В Украину идет мороз: ночью до -6

В понедельник в Украине температура воздуха днем ​​будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, ночью похолодает от -2 до -6 градусов.

Источник: данные Укргидрометцентра

Детали: По прогнозам синоптиков, ночью по всей территории Украины будет прохладно. На Севере, Востоке и Западе столбики термометра снизятся от -4 до-6 градусов. В южных областях ожидается от -2 до-5 градусов мороза.

В центре также тепла ночью не прогнозируют: от -4 до -6.

Погода на 16 марта укргидрометцентр

Больше всего теплее днем ​​16 марта будет в западных областях. Прогнозируется, что температура воздуха там будет 8 до 12 градусов тепла.

По всей же остальной территории Украины столбики термометра днем ​​не будут подниматься выше 8 градусов. В некоторых областях, например в Сумской, Черниговской, Полтавской, максимально ожидается 6 градусов тепла.