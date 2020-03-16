В Украину идет мороз: ночью до -6
В понедельник в Украине температура воздуха днем будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, ночью похолодает от -2 до -6 градусов.
Источник: данные Укргидрометцентра
Детали: По прогнозам синоптиков, ночью по всей территории Украины будет прохладно. На Севере, Востоке и Западе столбики термометра снизятся от -4 до-6 градусов. В южных областях ожидается от -2 до-5 градусов мороза.
В центре также тепла ночью не прогнозируют: от -4 до -6.
Больше всего теплее днем 16 марта будет в западных областях. Прогнозируется, что температура воздуха там будет 8 до 12 градусов тепла.
По всей же остальной территории Украины столбики термометра днем не будут подниматься выше 8 градусов. В некоторых областях, например в Сумской, Черниговской, Полтавской, максимально ожидается 6 градусов тепла.