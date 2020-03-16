Словаччина хотіла купити в Україні 2 млн масок, але їх перехопив німецький покупець

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна планувала купити в Україні 2 мільйони штук медичних масок, але їх перехопив німецький покупець.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пеллегріні розповів в ефірі телеканалу Ta3.

За словами прем'єра, Словаччина домовилася про купівлю 2 мільйонів медичних масок за 1,2 млн євро і продавець вимагав оплату готівкою.

"Ми конкуруємо з кожною країною на загальному ринку. Ми вже приготували валізу з 1,2 млн євро готівкою і збиралися летіти за масками урядовим літаком. Але прийшов німецький перекупник, заплатив і купив їх", - сказав Пеллегріні.

Він не уточнив, з ким саме словацький уряд вів в Україні переговори щодо купівлі масок - приватною особою, підприємством або державною установою.

Як відомо, 11 березня Кабінет міністрів України ввів заборону на експорт медичних масок та інших засобів захисту.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на дану інформацію, заявивши, що якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства.

"Немає зараз в Європі країни, яка не полювала в усьому світі на маски і респіратори. Коли все це закінчиться, я зможу розповісти багато цікавих історій на цю тему. А зараз скажу одне: якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт мінімум до 6 червня заборонено. Спроби наших компаній і ділків на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати - незаконні. Ми жорстко будемо блокувати їх разом з Міністерством внутрішніх справ і митницею. Здоров'ям громадян не торгуємо", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у Словаччині з 12 березня почали діяти жорсткі обмеження на в’їзд на наземних КПП: до країни пускають лише громадян держави, а також тих, хто має дозвіл на постійне чи тимчасове проживання.