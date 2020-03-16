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Словакия хотела купить в Украине 2 млн масок, но их перехватил немецкий покупатель

Понедельник, 16 марта 2020, 07:26

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 миллиона штук медицинских масок, но их перехватил немецкий покупатель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пеллегрини рассказал в эфире телеканала Ta3.

По словам премьера, Словакия договорилась о покупке 2 миллиона медицинских масок за 1,2 млн евро и продавец потребовал оплату наличными.

"Мы конкурируем с каждой страной на общем рынке. Мы уже приготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными и собирались лететь за ними правительственным самолетом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил и купил их", - сказал Пеллегрини.

Он не уточнил, с кем именно словацкое правительство вело в Украине переговоры о покупке масок - частным лицом, предприятием или госучреждением.

Как известно, Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничения действуют до 6 июня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на данныую ифнформацию, заяви, что если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства.

"Нет сейчас в Европе страны, которая не охотилась во всем мире на маски и респираторы. Когда все это закончится, я смогу рассказать много интересных историй на эту тему. А сейчас скажу одно: если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства. Экспорт минимум до 6 июня запрещено. Попытки наших компаний и дельцов на заказ любого из-за рубежа экспортировать - незаконны. Мы жестко будем блокировать их вместе с МВД и таможней. Здоровьем граждан не торгуем", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в Словакии с 12 марта начали действовать жесткие ограничения на въезд на наземных КПП: в страну пускают только граждан страны, а также тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияСловакияГермания
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