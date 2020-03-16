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У Швейцарії кількість хворих на коронавірус зросла до 2200, закриті школи і парламент

Понеділок, 16 березня 2020, 09:40

Швейцарія у понеділок підтвердила 841 новий випадок коронавірусу, і загальна кількість у країні зросла до 2200.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Офіційно підтверджена смерть 14 пацієнтів, інфікованих коронавірусом. Всі вони були літніми і мали інші серйозні захворювання.

У країні вже закрила всі школи, намагаючись приборкати чи уповільнити поширення вірусу. Також заборонені зібрання за участі понад 100 осіб. У кількох регіонах закрили всі торгові точки, окрім аптек та супермаркетів.

Швейцарський парламент скасував цього тижня пленарні засідання.

Також повідомляється, що влада планує залучити армію, щоб допомогти медичним працівникам подолати кризу.

Теми: Швейцаріякоронавірус
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