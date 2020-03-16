У Швейцарії кількість хворих на коронавірус зросла до 2200, закриті школи і парламент

Швейцарія у понеділок підтвердила 841 новий випадок коронавірусу, і загальна кількість у країні зросла до 2200.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Офіційно підтверджена смерть 14 пацієнтів, інфікованих коронавірусом. Всі вони були літніми і мали інші серйозні захворювання.

У країні вже закрила всі школи, намагаючись приборкати чи уповільнити поширення вірусу. Також заборонені зібрання за участі понад 100 осіб. У кількох регіонах закрили всі торгові точки, окрім аптек та супермаркетів.

Швейцарський парламент скасував цього тижня пленарні засідання.

Також повідомляється, що влада планує залучити армію, щоб допомогти медичним працівникам подолати кризу.