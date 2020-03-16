В Швейцарии количество больных коронавирус выросла до 2200, закрыты школы и парламент

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Понедельник, 16 марта 2020, 10:40

Швейцария в понедельник подтвердила 841 новый случай коронавируса, и общее количество в стране выросла до 2200.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Официально подтверждена смерть 14 пациентов, инфицированных коронавирусом. Все они были пожилыми и имели другие серьезные заболевания.

В стране уже закрыли все школы, стремясь обуздать или замедлить распространение вируса. Также запрещены собрания с участием более 100 человек. В ряде регионов закрыли все торговые точки, кроме аптек и супермаркетов.

Швейцарский парламент отменил на этой неделе пленарные заседания.

Также сообщается, что власти планируют привлечь армию, чтобы помочь медицинским работникам преодолеть кризис.

Темы: Швейцария коронавирус


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