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Поблизу Трускавця утворилось нове карстове провалля

Понеділок, 16 березня 2020, 09:45
Поблизу Трускавця утворилось нове карстове провалля

Карстова яма діаметром близько 150 м і завглибшки 100 м утворилася поблизу міст Стебник та Трускавець на Львівщині, зсув ґрунту триває.

Джерело: Дрогобицька міська рада

Дослівно: "15 березня зранку біля Стебника та Трускавця утворилося нове провалля, неподалік старого. Зсув ґрунту триває. Нове провалля станом на 13 годину за візуальними ознаками становить 150 на 50 метрів. Периметр обвалу стрімкий. Глибина провалля близько 100 метрів". 

 

Деталі: Відзначається, що карстовий провал №28 стався в межах гірничого відводу рудника №2 Стебницького гірсько-хімічного підприємства "Полімінерал". 

Новий провал утворився на відстані близько 150 м від краю великого провалу, який стався у вересні 2017 року. 

Борти провалу дуже круті біля 60-65 градусів і як наслідок, схили досі продовжують обвалюватися.

Мешканців закликають не приїжджати на провалля у зв’язку з небезпекою.  

 
Фото loda.gov.ua

Автомобільну дорогу, яка сполучає Дрогобич та Трускавець в районі Сільця, поки що не перекривають. Рух транспорту обмежать лише для великогабаритного транспорту.

Українська правда

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Теми: Львівщинанадзвичайна подія
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