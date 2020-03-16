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Вблизи Трускавца образовался новая карстовая пропасть

Понедельник, 16 марта 2020, 09:45
Вблизи Трускавца образовался новая карстовая пропасть

Карстовая яма диаметром около 150 м и глубиной 100 м образовалась вблизи городов Стебник и Трускавец на Львовщине, грунт продолжает осыпаться.

Источник: Дрогобычский городской совет

Дословно: "15 марта утром возле Стебника и Трускавца образовалась новая пропасть, неподалеку от старой. Почва продолжает сползать. Новая яма по состоянию на 13 часов по визуальным признакам составляет 150 на 50 метров. Периметр обвала стремительный. Глубина пропасти около 100 метров". 

 

Детали: Отмечается, что карстовый провал №28 произошел в пределах горного отвода рудника №2 Стебницкого горно-химического предприятия "Полиминерал".

Новый провал образовался на расстоянии около 150 м от края большой ямы, которая образовалась в сентябре 2017 года.

Борта ямы очень крутые – в 60-65 градусов и как следствие, склоны до сих пор продолжают обваливаться.

Жителей призывают не приезжать на провал в связи с опасностью. 

 
Фото loda.gov.ua

Автомобильную дорогу, которая соединяет Дрогобыч и Трускавец в районе Силца, пока не перекрывают. Движение транспорта ограничат только для крупногабаритного транспорта.

Украинская правда

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Темы: Львовщиначрезвычайное происшествие
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