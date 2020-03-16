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У Нідерландах закрили школи і бари, до кофішопів черги за травичкою

Понеділок, 16 березня 2020, 09:56

Уряд Нідерландів оголосив, що школи та дитячі центри по всій країні будуть закриті з понеділка. Бари, ресторани та спортивні клуби також будуть закриті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Школи будуть відкритими лише для дітей батьків, які мають життєво важливу роботу, наприклад, тих, хто працює в охороні здоров'я або для служб швидкого реагування.

У соцмережах також з'явилися фотографії із чергами до кофішопів, у яких продають канабіс. У неділю чимало людей намагалися поповнити запаси до закриття.

У понеділок ввечері прем'єр-міністр Марк Рютте виступить з промовою до нації через кризову ситуацію.

Подібні звернення глави уряду  є дуже незвичними в Нідерландах – останнє таке було в 1973 році під час нафтової кризи.

За останніми даними, у Нідерландах зафіксовано 1135 випадків захворювання на коронавірус, 12 пацієнтів померли.

Теми: Нідерландикоронавірускарантин
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