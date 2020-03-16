В Нидерландах закрыли школы и бары, в кофешопах очереди за травкой

Правительство Нидерландов объявило, что школы и детские центры по всей стране будут закрыты с понедельника. Бары, рестораны и спортивные клубы также будут закрыты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Школы будут открыты только для детей родителей, имеющих жизненно важную работу, например, тех, кто работает в здравоохранении или службах быстрого реагирования.

В соцсетях также появились фотографии с очередями в кофешопы, в которых продают каннабис. В воскресенье многие пытались пополнить запасы до закрытия.

В понедельник вечером премьер-министр Марк Рютте выступит с речью к нации из кризисной ситуации.

Подобные обращения главы правительства очень необычными в Нидерландах - последнее такое было в 1973 году во время нефтяного кризиса.

По последним данным, в Нидерландах зафиксировано 1135 случаев заражения коронавирусом, 12 пациентов умерли.