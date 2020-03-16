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Путін: Та плювати нам на санкції через Україну

Понеділок, 16 березня 2020, 10:27
Путін: Та плювати нам на санкції через Україну

Президенту Росії Володимиру Путіну байдужі санкції західних країн, введені проти Російської Федерації через анексію Криму та агресію проти України.

Джерело: інтерв'ю ТАСС для проекту "20 запитань Володимиру Путіну", відповідь російського лідера на зауваження, що через Україну росіяни "нарвалися на санкції"

Пряма мова Путіна: "Та плювати на них, на ці санкції!

За різними оцінками, ми втратили десь $50 мільярдів, але ми і заробили стільки ж. Немало, але це змусило нас мізки ввімкнути. Ми витратили досить багато грошей на так зване імпортозаміщення – і почали виробляти такі продукти і такі технології використовувати, яких раніше у нас не було або ми їх просто забули і втратили. Ми відтворили це усе.

І це йде нам, безумовно, на користь, це диверсифікує нашу економіку, по суті, допомагає нам вирішувати ключове завдання"

Деталі: Путін назвав дурницею думку, що прийняті у відповідь на санкції заходи були згубні для самої Росії, як "бомбування Воронежа". За його словами, контрсанкціі допомогли РФ розвивати сільське господарство і "звільнили" внутрішній ринок.

Путін заявив, що в результаті Росія стане ще більшим експортером.

Передісторія:

  • Росія захопила півострів Крим у лютому-березні 2014 року, а у квітні-травні того ж року спровокувала сепаратистські настрої та збройний конфлікт на сході України – в Донецькій і Луганській областях.
  • Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу та України запровадили проти Росії та окремих росіян санкції за анексію та агресію.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінсанкціїРосіяанексіяокупація
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