Путін: Та плювати нам на санкції через Україну
Президенту Росії Володимиру Путіну байдужі санкції західних країн, введені проти Російської Федерації через анексію Криму та агресію проти України.
Джерело: інтерв'ю ТАСС для проекту "20 запитань Володимиру Путіну", відповідь російського лідера на зауваження, що через Україну росіяни "нарвалися на санкції"
Пряма мова Путіна: "Та плювати на них, на ці санкції!
За різними оцінками, ми втратили десь $50 мільярдів, але ми і заробили стільки ж. Немало, але це змусило нас мізки ввімкнути. Ми витратили досить багато грошей на так зване імпортозаміщення – і почали виробляти такі продукти і такі технології використовувати, яких раніше у нас не було або ми їх просто забули і втратили. Ми відтворили це усе.
І це йде нам, безумовно, на користь, це диверсифікує нашу економіку, по суті, допомагає нам вирішувати ключове завдання"
Деталі: Путін назвав дурницею думку, що прийняті у відповідь на санкції заходи були згубні для самої Росії, як "бомбування Воронежа". За його словами, контрсанкціі допомогли РФ розвивати сільське господарство і "звільнили" внутрішній ринок.
Путін заявив, що в результаті Росія стане ще більшим експортером.
Передісторія:
- Росія захопила півострів Крим у лютому-березні 2014 року, а у квітні-травні того ж року спровокувала сепаратистські настрої та збройний конфлікт на сході України – в Донецькій і Луганській областях.
- Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу та України запровадили проти Росії та окремих росіян санкції за анексію та агресію.