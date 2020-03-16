Путин: Да плевать нам на санкции из-за Украины

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Понедельник, 16 марта 2020, 11:27

Президенту России Владимиру Путину безразличны санкции западных стран, введенные против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины.

Источник: интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", ответ российского лидера на замечание, что из-за Украины россияне "нарвались на санкции"

Прямая речь Путина: "Да плевать на них, на эти санкции!

По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 миллиардов, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение – и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё.

И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу".

Детали: Путин назвал чушью мнение, что принятые в ответ на санкции меры были губительны для самой России, как "бомбежка Воронежа". По его словам, контрсанкции помогли РФ развивать сельское хозяйство и "освободили" внутренний рынок.

Путин заявил, что в результате Россия станет еще большим крупным экспортером.

Предыстория:

  • Россия захватила полуостров Крым в феврале-марте 2014 года, а в апреле-мае того же года спровоцировала сепаратистские настроения и вооруженный конфликт на востоке Украины - в Донецкой и Луганской областях.
  • Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза и Украина ввели против России и отдельных россиян санкции за аннексию и агрессию.

Темы: Путин санкции Росcия аннексия оккупация


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