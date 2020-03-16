Путин: Да плевать нам на санкции из-за Украины

Президенту России Владимиру Путину безразличны санкции западных стран, введенные против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины.

Источник: интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", ответ российского лидера на замечание, что из-за Украины россияне "нарвались на санкции"

Прямая речь Путина: "Да плевать на них, на эти санкции!

По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 миллиардов, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение – и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё.

И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу".

Детали: Путин назвал чушью мнение, что принятые в ответ на санкции меры были губительны для самой России, как "бомбежка Воронежа". По его словам, контрсанкции помогли РФ развивать сельское хозяйство и "освободили" внутренний рынок.

Путин заявил, что в результате Россия станет еще более крупным экспортером.

Предыстория: