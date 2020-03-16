Запобігти коронавірусу: в Києві закривають ресторани, ТРЦ, дискотеки

Столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці

Деталі: За словами Кличка, з 17 березня у Києві максимально обмежується:

- Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.

- Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.

- Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.

- Не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота:

- Спортивних комплексів і залів.

- Закладів побутового обслуговування населення. - СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших.

- Розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

Пряма мова: "Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Але вони – вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші – важливі. Та здоров'я і життя людей – найважливіше! І ми повинні дбати перш за все про це!".

Він зазначив, що міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці.

Департаментам КМДА доведені вимоги щодо тимчасового скасування нарадчих та колегіальних засідань, громадських слухань, особистих прийомів громадян. ЦНАПи – за потреби прийматимуть громадян, але за попереднім записом онлайн.

Кличко наголошує, що місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо одиноких людей похилого віку, продуктами харчування та предметами першої необхідності. Їх доставлятимуть додому.

Разом з тим, керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також - запровадити режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику.

Стосовно громадського транспорту. Користування ним поки не обмежують. Але сподіваються на свідомість киян, - що вони не пересуватимуться містом без крайньої потреби.

За словами міського голови, Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. В першу чергу, вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП "Фармація".

Також столиця отримала 5 тисяч і замовила 100 тисяч швидких тестів на діагностування коронавірусу. Всі вони надійдуть в медзаклади міста.

Кличко зауважив, що у жодній країні тестів не роблять людям, у яких немає симптомів вірусу COVID -19. І закликав не шукати їх в інтернеті чи в приватних клініках, щоб зробити "профілактично".

Пряма мова: "Друзі! Нас чекають непрості часи. Але все залежить від нашого свідомого ставлення до ситуації. До свого здоров'я, до безпеки людей, які поруч! Від чітких і спокійних дій. Міська влада максимально інформує мешканців і оприлюднює всю інформацію щодо ситуації. Не переймайтеся "страшилками". Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Для нас пріоритет – здоров'я та безпека киян. Пам'ятайте про це та будьте розсудливими!".