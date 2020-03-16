Предотвратить коронавирус: в Киеве закрывают рестораны, ТРЦ, дискотеки

Столичные власти усиливают ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на своей странице

Детали: По словам Кличко, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

- Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.

- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

- Работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.

- Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Временно приостанавливается и работа:

- Спортивных комплексов и залов.

- Заведений бытового обслуживания населения. - СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.

- Развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Прямая речь: "Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они – вынужденные и временные. Прибыль и деньги – важны. Но здоровье и жизнь людей – самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом!".

Он отметил, что городские власти будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы.

Департаментам КГГА доведены требования о временной отмене совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. ЦНАП – при необходимости принимать граждан, но по предварительной записи онлайн.

Кличко отмечает, что город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. Их будут доставлять домой.

Вместе с тем, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также – ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

Относительно общественного транспорта. Его использование пока не ограничивают. Но надеются на сознательность киевлян – что они не будут передвигаться по городу без крайней необходимости.

По словам городского головы, Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 млн гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация".

Также столица получила 5000 и заказала 100 тысяч быстрых тестов на диагностирование коронавируса. Все они поступят в медучреждения города.

Кличко отметил, что ни в одной стране тестов не делают людям, у которых нет симптомов вируса COVID -19. И призвал не искать их в интернете или в частных клиниках, чтобы сделать "профилактически".

Прямая речь: "Друзья! Нас ждут непростые времена. Но все зависит от нашего сознательного отношения к ситуации. К своему здоровью, к безопасности людей, которые рядом! От четких и спокойных действий. Городские власти максимально информируют жителей и обнародуют всю информацию о ситуации. Не беспокойтесь "страшилками". Получайте информацию из официальных источников. Для нас приоритет – здоровье и безопасность киевлян. Помните об этом и будьте благоразумными!".