Чоловіка з Буковини покарали за фейк про коронавірус

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Понеділок, 16 березня 2020, 11:47

У Чернівецькій області за поширення неправдивих чуток про кількість випадків захворювання на COVID-19  в Україні покарали 38-річного чоловіка.

Джерело: пресслужба поліції Чернівецької області

Дослівно: "Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на допис 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж.

На своїй сторінці чоловік поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання на COVID-19, у тому числі й з летальними наслідками.

Співробітники Глибоцького відділення поліції склали відносно порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (поширювання неправдивих чуток) кодексу України про адміністративні правопорушення".

Деталі: Відзначається, що санкція статті передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Українська правда
Теми: карантин коронавірус Covid-2019 Чернівецька область


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