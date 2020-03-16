Мужчину из Буковины наказали за фейк о коронавирусе

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Понедельник, 16 марта 2020, 11:47

В Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 в Украине наказали 38-летнего мужчину.

Источник: пресс-служба полиции Черновицкой области

Дословно: "Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей.

На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.

Сотрудники Глибоцкого отделения полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (распространению ложных слухов) кодекса Украины об административных правонарушениях".

Детали: Отмечается, что санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Украинская правда
Темы: карантин коронавирус Covid-2019 Черновицкая область


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