Мужчину из Буковины наказали за фейк о коронавирусе

В Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 в Украине наказали 38-летнего мужчину.

Источник: пресс-служба полиции Черновицкой области

Дословно: "Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей.

На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.

Сотрудники Глибоцкого отделения полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (распространению ложных слухов) кодекса Украины об административных правонарушениях".

Детали: Отмечается, что санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.