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Мужчину из Буковины наказали за фейк о коронавирусе

Понедельник, 16 марта 2020, 10:47
Мужчину из Буковины наказали за фейк о коронавирусе

В Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 в Украине наказали 38-летнего мужчину.

Источник: пресс-служба полиции Черновицкой области

Дословно: "Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей.

На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.

Сотрудники Глибоцкого отделения полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (распространению ложных слухов) кодекса Украины об административных правонарушениях".

Детали: Отмечается, что санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Черновицкая область
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