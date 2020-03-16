ЄС: анексія Криму залишається прямим викликом міжнародній безпеці

Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля у день шостої річниці незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією

"Європейський Союз вкотре підтверджує, що не визнає та продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Анексія Криму й досі є прямим викликом міжнародній безпеці. Вона несе серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, що захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав", - йдеться у заяві.

В ЄС зазначили, що посилення мілітаризації півострова продовжує чинити негативний вплив на безпекову ситуацію у регіоні Чорного моря.

"Порушуючи міжнародне гуманітарне право, жителям Криму нав’язують російське громадянство та призов до збройних сил Російської Федерації", - заявили в Брюсселі.

Європейський Союз також засуджує будівництво Керченського мосту без згоди України та нещодавнє відкриття його залізничної секції.

"Це — кроки до подальшої примусової інтеграції незаконно анексованого півострова із Росією та ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Євросоюз очікує від Росії забезпечення безперешкодного та вільного доступу усіх суден до та з Азовського моря через Керченську протоку згідно з нормами міжнародного права. Незаконні обмеження такого доступу й досі тривають і мають негативні економічні наслідки для українських портів на Азовському морі та цілого регіону", - йдеться у заяві.

ЄС також відзначає значне погіршення ситуації з правами людини в Криму з моменту анексії.

"Мешканці півострова зіштовхуються із систематичними обмеженнями засадничих свобод, таких як свобода вираження, релігії чи віросповідання та об’єднань, а також права на мирні зібрання. Згідно з Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 74/168 від 18 грудня 2019 року, вкрай важливо, аби регіональні та міжнародні механізми з моніторингу за правами людини, а також неурядові правозахисні організації мали безперешкодний доступ до Криму і Севастополя", - зазначається в заяві.