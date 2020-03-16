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ЕС: аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности

Понедельник, 16 марта 2020, 11:04

Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля в день шестой годовщины незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией

"Европейский Союз еще раз подтверждает, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Аннексия Крыма до сих пор является прямым вызовом международной безопасности. Она несет серьезные последствия для международного правопорядка, защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что усиление милитаризации полуострова продолжает оказывать негативное влияние на ситуацию безопасности в регионе Черного моря.

"Это - шаги к дальнейшей принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Евросоюз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного доступа всех судов в и из Азовского моря через Керченский пролив согласно нормам международного права.

Незаконные ограничения такого доступа до сих пор продолжаются и имеют негативные экономические последствия для украинских портов на Азовском море и всего региона", - говорится в заявлении.

ЕС также отмечает значительное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму с момента аннексии.

"Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода выражения, религии или вероисповедания и объединений, а также права на мирные собрания.

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 74/168 от 18 декабря 2019 года, крайне важно, чтобы региональные и международные механизмы по мониторингу за правами человека, а также неправительственные правозащитные организации имели беспрепятственный доступ в Крым и Севастополь", - отмечается в заявлении.

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Темы: КрымсанкцииЕС
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