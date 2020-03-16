Весна поза карантином: атмосфера хвилюється, але працює

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Понеділок, 16 березня 2020, 12:47

У вівторок в Україні розпочнеться потепління і температура повітря прогріється протягом дня +5+9 градусів, а на заході до +7+12 градусів.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "17-го березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ.

Вітер буде західним та лагідним.

У Києві у вівторок є ймовірність невеликого дощу, проте щоб щось серйозне - навряд.

Температура повітря вдень коливатиметься близько +7 градусів".

Деталі: За словами синоптика, в Україні скрізь світить тривожне сонце, проте атмосфера хоч і хвилюється, але працює.

 

Діденко прогнозує, що пік потепління в Україні припаде на четвер-п`ятницю, до +12+17 градусів, проте у неділю, 22 березня, погода істотно ускладниться - похолодання та мокрий сніг.

Українська правда
Теми: погода Україна


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