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Весна вне карантина: атмосфера волнуется, но работает

Понедельник, 16 марта 2020, 11:47
Весна вне карантина: атмосфера волнуется, но работает

Во вторник в Украине начнется потепление и температура воздуха прогреется в течение дня до +5+9 градусов, а на западе до +7+12 градусов.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "17-го марта в большинстве областей будет преобладать сухая погода, разве что на Западе и Севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь.

Ветер будет западным и ласковым.

В Киеве во вторник есть вероятность небольшого дождя, однако чтобы что-то серьезное - вряд ли.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться около +7 градусов".

Детали: По словам синоптика, в Украине везде светит тревожное солнце, однако атмосфера хоть и волнуется, но работает.

 

Диденко прогнозирует, что пик потепления в Украине придется на четверг-пятницу, до +12+17 градусов, однако в воскресенье, 22 марта, погода существенно усложнится - похолодание и мокрый снег.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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