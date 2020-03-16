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Уряд формує список чартерів для повернення українців у країну після 17 березня

Понеділок, 16 березня 2020, 11:58

Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому після 17 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація міститься на Facebook-сторінці МЗС України.

За даними відомства, оновлена інформація щодо чартерних рейсів з’являтиметься на сторінках Мінінфраструктури.

16 березня відбудеться брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби щодо плану дій міністерства після припинення 17 березня міжнародних регулярного пасажирського сполучення, допомоги МЗС громадянам України, які перебуватимуть на цей час за кордоном, і зокрема, громадянам, які потребуватимуть повернення до України.

Нагадаємо, авіакомпанії Lufthansa та Austrian airlines (обидві управляються групою Lufthansa) вже у неділю скасували частину своїх рейсів до Києва та повідомили пасажирів про скасування усіх рейсів у понеділок, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів.

Через це в аеропортах застрягли чимало українських громадян, що намагаються повернутися до батьківщини до 17 березня, коли регулярне сполучення буде припинене.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусавіа
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