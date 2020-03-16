Формируется список чартеров для возвращения украинцев в страну после 17 марта

Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация содержится на Facebook-странице МИД Украины.

По данным ведомства, обновленная информация о чартерных рейсах будет появляться на страницах Мининфраструктуры.

16 марта состоится брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы по плану действий министерства после прекращения 17 марта международного регулярного пассажирского сообщения, помощи МИД гражданам Украины, которые будут находиться в настоящее время за рубежом, и в частности, гражданам, нуждающимся в возвращения в Украину.

Напомним, авиакомпании Lufthansa и Austrian airlines (обе управляются группой Lufthansa) уже в воскресенье отменили часть своих рейсов в Киев и сообщили пассажирам об отмене всех рейсов в понедельник, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов.

Поэтому в аэропортах застряли немало украинских граждан, пытающихся вернуться на родину до 17 марта, когда регулярное сообщение будет прекращено.