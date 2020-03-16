Баварія оголосила себе зоною катастрофи через коронавірус

Федеральна німецька земля Баварія вперше за свою сучасну історію оголошена зоною катастрофи через кризу з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

"Ситуація дуже серйозна і щодня змінюється, на жаль, не на краще", - сказав прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер.

З вівторка будуть закриті бари, кінотеатри та басейни, а з середи також магазини, які не надають основних послуг. Також будуть закриті спортивні поля та ігрові майданчики. Навчальні заклади вже були закриті минулого тижня.

Чергові місцеві вибори в Баварії, які мають відбутися через два тижні, будуть проведені через голосування поштою.

Магазини із продажу харчових продуктів та товарів першої необхідності, аптеки, АЗС, банки можуть залишатися відкритими до 22:00 у будні та 18:00 у неділю.

Баварія - друга найбагатша земля Німеччини, а її населення складає 13 мільйонів людей. На сьогодні там підтверджено 1034 випадки захворювання на коронавірус.

Такі спеціальні заходи раніше застосовувались лише до окремих районів Баварії, наприклад, які постраждали під час повеней.