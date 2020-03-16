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Баварія оголосила себе зоною катастрофи через коронавірус

Понеділок, 16 березня 2020, 12:54
Баварія оголосила себе зоною катастрофи через коронавірус

Федеральна німецька земля Баварія вперше за свою сучасну історію оголошена зоною катастрофи через кризу з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

"Ситуація дуже серйозна і щодня змінюється, на жаль, не на краще", - сказав прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер.

З вівторка будуть закриті бари, кінотеатри та басейни, а з середи також магазини, які не надають основних послуг. Також будуть закриті спортивні поля та ігрові майданчики. Навчальні заклади вже були закриті минулого тижня.

Чергові місцеві вибори в Баварії, які мають відбутися через два тижні, будуть проведені через голосування поштою.

Магазини із продажу харчових продуктів та товарів першої необхідності, аптеки, АЗС, банки можуть залишатися відкритими до 22:00 у будні та 18:00 у неділю.

Баварія - друга найбагатша земля Німеччини, а її населення складає 13 мільйонів людей. На сьогодні там підтверджено 1034 випадки захворювання на коронавірус.

Такі спеціальні заходи раніше застосовувались лише до окремих районів Баварії, наприклад, які постраждали під час повеней.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019карантинНімеччина
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