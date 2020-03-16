Бавария объявила себя зоной катастрофы из-за коронавируса

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Понедельник, 16 марта 2020, 13:54

Федеральная немецкая земля Бавария впервые за свою современную историю объявлена зоной катастрофы из-за кризиса с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Ситуация очень серьезная и ежедневно меняется, к сожалению, не в лучшую сторону", - сказал премьер-министр Баварии Маркус Зьодер.

Со вторника будут закрыты бары, кинотеатры и бассейны, а со среды также магазины, которые не предоставляют основных услуг. Также будут закрыты спортивные поля и игровые площадки. Учебные заведения уже были закрыты на прошлой неделе.

Очередные местные выборы в Баварии, которые должны состояться через две недели, будут проведены через голосование по почте.

Магазины по продаже продуктов питания и товаров первой необходимости, аптеки, АЗС, банки могут оставаться открытыми до 22:00 в будни и 18:00 в воскресенье.

Бавария - вторая самая богатая земля Германии, а ее население составляет 13 млн человек. Сейчас там подтверждено 1034 случаев заболевания коронавирусом.

Такие специальные меры ранее применялись только к отдельным районам Баварии, например, пострадавшим во время наводнений.

Темы: коронавирус Covid-2019 карантин Германия


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