Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бавария объявила себя зоной катастрофы из-за коронавируса

Понедельник, 16 марта 2020, 12:54
Бавария объявила себя зоной катастрофы из-за коронавируса

Федеральная немецкая земля Бавария впервые за свою современную историю объявлена зоной катастрофы из-за кризиса с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Ситуация очень серьезная и ежедневно меняется, к сожалению, не в лучшую сторону", - сказал премьер-министр Баварии Маркус Зьодер.

Со вторника будут закрыты бары, кинотеатры и бассейны, а со среды также магазины, которые не предоставляют основных услуг. Также будут закрыты спортивные поля и игровые площадки. Учебные заведения уже были закрыты на прошлой неделе.

Очередные местные выборы в Баварии, которые должны состояться через две недели, будут проведены через голосование по почте.

Магазины по продаже продуктов питания и товаров первой необходимости, аптеки, АЗС, банки могут оставаться открытыми до 22:00 в будни и 18:00 в воскресенье.

Бавария - вторая самая богатая земля Германии, а ее население составляет 13 млн человек. Сейчас там подтверждено 1034 случаев заболевания коронавирусом.

Такие специальные меры ранее применялись только к отдельным районам Баварии, например, пострадавшим во время наводнений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019карантинГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: