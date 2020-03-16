Угорщина закриває кордони, скасовує масові заходи

Угорщина оголосила про серію надзвичайних заходів для стримування пандемії коронавірусу, серед яких – закриття кордонів для іноземців.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на hvg.hu, про кроки уряду у понеділок під час виступу в парламенті заявив угорський прем’єр Віктор Орбан.

В Угорщину зможуть в’їхати тільки угорські громадяни. Наразі офіційно не повідомлено про правила в'їзду для іноземців з дозволами на проживання в Угорщині.

Громадяни, які побували в Ірані, Італії, Китаї, Південній Кореї та Ізраїлі, будуть змушені пройти обов'язковий карантин.

Уряд також з опівночі заборонить масові заходи, закриє кінотеатри та клуби. Кафе, ресторани та більшість магазинів не працюватимуть після 15:00. Продуктові магазини та аптеки залишаються відкритими.

Уряд рекомендує літнім людям бути надзвичайно обережними, а громадянам старшим за 70 років не радять залишати домівки. Муніципалітети зобов'язані піклуватися про людей похилого віку, які залишаються вдома.

Щодо економічних наслідків спалаху коронавірусу, Орбан зазначив, що "серйозна хвиля безробіття загрожує країні". Він додав, що бюджет країни доведеться змінити, і що уряд зосередиться на захисті робочих місць.

"Ми стикаємося з невидимим і невідомим ворогом", - сказав Орбан, нагадуючи членам парламенту, що це вперше з 1990 року угорському уряду довелося оголосити надзвичайний стан.

Станом на ранок понеділка в Угорщині зафіксовано 39 випадків коронавірусу, 1 летальний. Школи з понеділка перейшли на дистанційне навчання, університети зачинені.