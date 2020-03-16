Венгрия закрывает границы, отменяет массовые мероприятия

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Понедельник, 16 марта 2020, 13:40

Венгрия объявила о серии чрезвычайных мер по сдерживанию пандемии коронавируса, среди которых - закрытие границ для иностранцев.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на hvg.hu, о шагах правительства в понедельник во время выступления в парламенте заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

В Венгрию смогут въехать только венгерские граждане. Пока официально не сообщается о правилах въезда для иностранцев с разрешениями на проживание в Венгрии.

Граждане, которые побывали в Иране, Италии, Китае, Южной Корее и Израиле, будут вынуждены пройти обязательный карантин.

Правительство также с полуночи запретит массовые мероприятия, закроет кинотеатры и клубы. Кафе, рестораны и большинство магазинов не будут работать после 15:00. Продуктовые магазины и аптеки остаются открытыми.

Правительство рекомендует пожилым людям быть чрезвычайно осторожными, а гражданам старше 70 лет не советуют оставлять дома. Муниципалитеты обязаны заботиться о стариках, которые остаются дома.

Относительно экономических последствий вспышки коронавируса, Орбан отметил, что "серьезная волна безработицы грозит стране". Он добавил, что бюджет страны придется изменить, и правительство сосредоточится на защите рабочих мест.

"Мы сталкиваемся с невидимым и неведомым врагом", - сказал Орбан, напоминая членам парламента, что это впервые с 1990 года венгерскому правительству пришлось объявить чрезвычайное положение.

По состоянию на утро понедельника в Венгрии зафиксировано 39 случаев коронавируса, 1 летальный. Школы с понедельника перешли на дистанционное обучение, университеты закрыты.

Темы: коронавирус Covid-2019 Венгрия


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