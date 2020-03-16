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Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію

Понеділок, 16 березня 2020, 13:20

Уряд Вірменії в понеділок оголосив надзвичайний стан на період з 16 березня по 16 квітня, щоб уповільнити поширення спалаху коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на news.am, таке рішення уряд ухвалив на екстреному засіданні.

Усі навчальні заклади в країні зачинені, кордони із сусідніми Грузією та Іраном закриті.

На сьогодні Вірменія повідомила про 30 випадків коронавірусу, повідомляють місцеві ЗМІ. Один пацієнт видужав, а понад 300 людей залишаються в карантині.

Режим надзвичайного стану вводиться у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі і Вірменії, а також, з огляду на те, що в місті Ечміадзін, де виявлена найбільша кількість заражених, епідеміологічна ситуація загрожує безпеці і здоров'ю людей.

Ечміадзін – місто за 27 км на захід від Єревана. Раніше тут відбулись заручини, на яких була присутня мати нареченого, що повернулася з Італії і була заражена коронавірусом, але не знала про це. Її помістили на карантин.

Виїзди з міста перекриті, на них встановлені пункти поліції і медиків, які перевіряють температуру. При виявленні підвищеної температури людям рекомендують самоізолюватися.

Теми: Вірменіякоронавірус
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