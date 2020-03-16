Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Армения объявила чрезвычайное положение из-за пандемии

Понедельник, 16 марта 2020, 13:20

Правительство Армении в понедельник объявило чрезвычайное положение на период с 16 марта по 16 апреля, чтобы замедлить распространение вспышки коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на news.am, такое решение правительство приняло на экстренном заседании.

Все учебные заведения в стране закрыты, границы с соседними Грузией и Ираном закрыты.

На сегодня Армения сообщила о 30 случаях коронавируса, сообщают местные СМИ. Один пациент выздоровел, а более 300 человек остаются в карантине.

Режим чрезвычайного положения вводится в связи с распространением коронавируса в мире и Армении, а также, учитывая то, что в городе Эчмиадзин, где выявлено наибольшее количество зараженных, эпидемиологическая ситуация угрожает безопасности и здоровью людей.

Эчмиадзин - город в 27 км к западу от Еревана. Ранее здесь состоялась помолвка, на которой присутствовала мать жениха, что вернулась из Италии и была заражена коронавирусом, но не знала об этом. Ее поместили на карантин.

Выезды из города перекрыты, на них установлены пункты полиции и медиков, которые проверяют температуру. При обнаружении повышенной температуры людям рекомендуют самоизолироваться.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Армениякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Армения
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон
Премьер Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: