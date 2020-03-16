Армения объявила чрезвычайное положение из-за пандемии

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Понедельник, 16 марта 2020, 14:20

Правительство Армении в понедельник объявило чрезвычайное положение на период с 16 марта по 16 апреля, чтобы замедлить распространение вспышки коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на news.am, такое решение правительство приняло на экстренном заседании.

Все учебные заведения в стране закрыты, границы с соседними Грузией и Ираном закрыты.

На сегодня Армения сообщила о 30 случаях коронавируса, сообщают местные СМИ. Один пациент выздоровел, а более 300 человек остаются в карантине.

Режим чрезвычайного положения вводится в связи с распространением коронавируса в мире и Армении, а также, учитывая то, что в городе Эчмиадзин, где выявлено наибольшее количество зараженных, эпидемиологическая ситуация угрожает безопасности и здоровью людей.

Эчмиадзин - город в 27 км к западу от Еревана. Ранее здесь состоялась помолвка, на которой присутствовала мать жениха, что вернулась из Италии и была заражена коронавирусом, но не знала об этом. Ее поместили на карантин.

Выезды из города перекрыты, на них установлены пункты полиции и медиков, которые проверяют температуру. При обнаружении повышенной температуры людям рекомендуют самоизолироваться.

Темы: Армения коронавирус


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