У Польщі коронавірус виявили у двох громадян України

Міністерство охорони здоров’я Польщі у понеділок підтвердило інформацію про 25 нових випадків коронавірусу, зокрема, у двох громадян України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Wprost.

За інформацією відомства, 9 людей захворіли у Нижній Сілезії (Вроцлав і Валбжих), 5 осіб у Мазовецькому воєводстві (Варшава), 3 людини у Великопольскому воєводстві (Каліш та Познань), 2 людини в Ополе, по дві людини у Сілезькому воєводстві, Підкарпатському воєводстві і Лодзі.

Двоє людей, інфікованих в Сілезькому воєводстві, є громадянами України. Одному діагноз був поставлений в місті Тихи, а іншому - в Цєшині.

Пацієнта з інфекційного відділення лікарні в Цєшині відправили додому на ізоляцію в хорошому стані здоров'я, відомо, що він приїхав з Німеччини.

"Другий пацієнт госпіталізований в лікарню в Тихи - він приїхав з України, ймовірно, джерело інфекції було там", - сказала прессекретар Сілезького воєводства Аліна Кучержевська.

Нагадаємо, 15 березня через пандемію коронавірусу Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.

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