В Польше коронавирус выявили у двух граждан Украины

Министерство здравоохранения Польши в понедельник подтвердило информацию о 25 новых случаях коронавируса, в частности у двух граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wprost.

По информации ведомства, 9 человек заболели в Нижней Силезии (Вроцлав и Валбжих), 5 человек в Мазовецком воеводстве (Варшава), 3 человека в Великопольского воеводстве (Калиш и Познань), 2 человека в Ополе, по два человека в Силезском воеводстве, Подкарпатском воеводстве и Лодзи.

Два человека, инфицированные в Силезском воеводстве, являются гражданами Украины. Одному диагноз был поставлен в городе Тыхы, а другому - в Цешине.

Пациента из инфекционного отделения больницы в Цешине отправили домой на изоляцию в хорошем состоянии здоровья, известно, что он приехал из Германии.

"Второй пациент госпитализирован в больницу в Тыхы - он приехал из Украины, вероятно, источник инфекции было там", - сказала прессекретар Силезского воеводства Алина Кучержевская.

Напомним, 15 марта из-за пандемии коронавируса Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.

Читайте также: "Закрытые границы, "забытые" туристы, миллионы больных за год: как в Европе готовятся к пику коронавируса"