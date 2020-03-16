Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше коронавирус выявили у двух граждан Украины

Понедельник, 16 марта 2020, 14:21
В Польше коронавирус выявили у двух граждан Украины

Министерство здравоохранения Польши в понедельник подтвердило информацию о 25 новых случаях коронавируса, в частности у двух граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wprost.

По информации ведомства, 9 человек заболели в Нижней Силезии (Вроцлав и Валбжих), 5 человек в Мазовецком воеводстве (Варшава), 3 человека в Великопольского воеводстве (Калиш и Познань), 2 человека в Ополе, по два человека в Силезском воеводстве, Подкарпатском воеводстве и Лодзи.

Два человека, инфицированные в Силезском воеводстве, являются гражданами Украины. Одному диагноз был поставлен в городе Тыхы, а другому - в Цешине.

Пациента из инфекционного отделения больницы в Цешине отправили домой на изоляцию в хорошем состоянии здоровья, известно, что он приехал из Германии.

"Второй пациент госпитализирован в больницу в Тыхы - он приехал из Украины, вероятно, источник инфекции было там", - сказала прессекретар Силезского воеводства Алина Кучержевская.

Напомним, 15 марта из-за пандемии коронавируса Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.

Читайте также: "Закрытые границы, "забытые" туристы, миллионы больных за год: как в Европе готовятся к пику коронавируса"

Темы: коронавирусCovid-2019Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: