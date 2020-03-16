Україна просить Польщу дозволити українцям перетнути кордон пішки

Україна проситиме Польщу відкрити піший пункт пропуску Шегині-Медика, де напередодні українські громадяни "застрягли", не маючи змоги потрапити в Україну.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на брифінгу в Києві у понеділок.

У зв’язку з коронавірусом Польща обмежила дію пунктів пропуску на своїх кордонах. На кордоні з Україною працюють три автомобільні пункти перетину.

"Ми з сумом прийняли це рішення (закриття пункту пропуску Шегині-Медика. – Ред.). Тому що з огляду на економічні можливості багатьох людей багатьом було б набагато легше пішки перетнути кордон. Але ми ведемо діалог з нашими польськими партнерами, щоб цей перехід все-таки відкрити. Але поки що відповіді немає", - сказав міністр.

За його словами, українці, які хотіли перейти кордон у Медиці, прямують на інші переходи, де українські прикордонники разом з польськими відпрацювали схему переправлення громадян.

"Людей або підсаджують в автомобілі, або направляють в автобус, який перетинає кордон, повертається і підбирає другу групу. Крім того, консули з Любліна прямо на кордоні займались тим, що підсаджували людей в автомобілі", - розповів Кулеба.

Крім того, зараз Україна працює з польською стороною над тим, аби збільшити пропускну спроможність пункту перетину Ягодин у бік України.

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