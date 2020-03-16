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Украина просит Польшу разрешить украинцам переходить границу пешком

Понедельник, 16 марта 2020, 14:44
Украина просит Польшу разрешить украинцам переходить границу пешком

Украина будет просить Польшу открыть пеший пункт пропуска Шегини-Медыка, где накануне украинские граждане "застряли", не имея возможности попасть в Украину.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Киеве в понедельник.

В связи с коронавирусом Польша ограничила действие пунктов пропуска на своих границах. На границе с Украиной работают три автомобильных пункта пропуска.

"Мы с грустью приняли это решение (закрытие пункта пропуска Шегини-Медыка. - Ред.). Потому что, учитывая экономические возможности многих людей, многим было бы гораздо легче пешком пересечь границу. Но мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход все-таки открыть. Но ответа пока нет", - сказал министр.

По его словам, украинцы, которые хотели перейти границу в Медыке, направляются на другие переходы, где украинские пограничники вместе с польскими отработали схему переправки граждан.

"Людей или подсаживают в автомобиле, или направляют в автобус, который пересекает границу, возвращается и подбирает вторую группу. Кроме того, консулы из Люблина прямо на границе занимались тем, что подсаживали людей в автомобили", - рассказал Кулеба.

Кроме того, сейчас Украина работает с польской стороной над тем, чтобы увеличить пропускную способность пункта пересечения Ягодин в сторону Украины.

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Темы: Польшакоронавирус
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