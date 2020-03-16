МЗС вимагатиме, щоб туроператори, які вивезли людей на курорти, повернули всіх назад

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Понеділок, 16 березня 2020, 15:54

Міністерство закордонних справ і Мінінфраструктури вимагатимуть від туроператорів, які в останні дні та тижні вивезли людей на іноземні курорти, зокрема, до Єгипту, повернути всіх українців додому.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 16 березня

Пряма мова: "Туроператори, які так героїчно звезли людей до Єгипту, в тому числі в останні дні, мають виконати свої зобов’язання і повернути громадян назад.

Мінінфраструктури буде з ним працювати, щоб знаходити для них спеціальні слоти, і буде спеціальна модель для здійснення цього.

Але не вдасться туроператорам перекласти цей тягар повністю на державу.

Проблему українських  громадян у Єгипті ми будемо вирішувати спільно з тими, хто цю проблему створив, і розраховуємо на конструктивне відповідальне ставлення туроператорів".

Деталі: Кулеба додав, що наразі в єгипетський Шарм-ель-Шейх прибув консул.

Він також запевнив, держава буде всім допомагати і "не кине жодного громадянина напризволяще".

Наразі МЗС складає повну картину, де хто з українців перебуває у світі, та аналізує, яким чином допомогти їм повернутися додому.

Також тривають переговори з керівництвом різних країн, щоб дозволили транзит українців через закриті кордони.

За словами Кулеби, станом на 9 ранку 16 березня офіційно у посольствах і консульствах зареєструвалася 1791 особа, яка просить допомогти виїхати з країни її перебування.

Також наразі вирішують питання, як забирати групи людей – наприклад, коли частина людей перебуває в Іспанії, а частина в Португалії. Таких громадян планують звозити в одну точку і вже звідти повертати в Україну.

За словами Кулеби, багато людей виїхали далеко, наприклад, є група у Чілі, і їх теж треба повернути додому.

Що було раніше: 730 українських туристів закрили на карантин у готелі Єгипту.

Ірина Балачук, УП
Теми: МЗС коронавірус Єгипет туристи


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