Коронавірус: 730 українських туристів закрили на карантин у готелі Єгипту

730 українських громадян перебуватимуть на карантині у готелі "Reech Oasis Beach Hotel" (м.Шарм ель-Шейх, Єгипет) через виявлення у закладі двох туристів, інфікованих на коронавірус COVID-19.

Джерело: прессекретар МЗС України Катерина Зеленко, коментар УП одного з туристів в готелі Єгипту, що перебуває на карантині

Пряма мова Зеленко: "За інформацією керівництва зазначеного готелю, всі туристи, серед яких 730 українських громадян, поміщені на 14-денний карантин та не зможуть полишити територію готелю".

"Посольством України в АР Єгипет встановлено та підтримується зв'язок з керівництвом офісів туристичних операторів та вживаються заходи щодо вчасного повернення решти українських туристів, які сьогодні перебувають в Єгипті".

Деталі: За даними МЗС, готель "Reech Oasis Beach Hotel" було закрито на карантин 15 березня.

У свою чергу один з відпочиваючих в "Reech Oasis Beach Hotel" повідомив в коментарі УП, що вилетіти в Україну група туристів мала вранці 15 березня з перевізником Join Up, який скасував виліт, про карантин в готелі туристів повідомили ввечері напередодні.

Пряма мова Валерія Стрільця, українського туриста у готелі Єгипту: "Керівництво готелю не підтверджувало офіційно інформацію (про виявлення коронавірусу в одного з відпочиваючих - ред.). ... Карантин запровадили з 21:30 (14 березня - ред.), при цьому автобуси регулярно забирають і кудись вивозять італійських туристів, які також мають перебувати на карантині. Адміністрація рекомендує чекати подальших вказівок і не виходити з номерів готелю".

"Скільки триватиме карантин - ніхто не знає. В готелі нас годують, не за тарифом "all inclusive", а за тарифом "сухпай". Цього в принципі достатньо. Якщо потрібні ліки або якісь памперси, дитяче харчування - у мене маленька дитина - це готові надати. Сподіваюся держава не забуде про нас і не залишить в Єгипті".

Що передувало:

Раніше в Мінінфраструктури повідомили, що українські туристи, які відпочивали в готелях Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада (Єгипет), перебуватимуть на карантині у зв'язку з тим, що в місцях відпочинку були виявлені особи з підозрою на коронавірус.

Інформація про кількість громадян України, які залишилися в Єгипті, не уточнювалася.