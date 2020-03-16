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МЗС просить українців "не вестися" на дешеві путівки туроператорів

Понеділок, 16 березня 2020, 15:58

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попросив українців не купувати дешеві путівки, які в час епідемії пропонують туроператори, оскільки перебування за кордоном несе ризик для здоров’я.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", з таким закликом Кулеба звернувся на брифінгу в понеділок у Києві.

"Будь ласка, утримайтесь від кроків, які створюють вам додаткові проблеми... Не їдьте в туристичні поїздки. Наприклад, у Єгипет, де ситуація дуже складна", - закликав міністр.

"Щодня я отримую повідомлення про те, що чергові чартери туркомпаній вивозять наших громадян до Єгипту, обіцяючи, що все буде чудово. Мовляв, там чудовий клімат, сухий, висока температура, при якій коронавірус не розмножується і вся ця маячня. Люди, вам брутально брешуть", - додав Кулеба.

За його словами, операторів, які агітують зараз виїжджати в дешеві тури, "не цікавить майбутнє і здоров’я громадян, а цікавить власний заробіток".

"Я закликаю вас відмовитися від подорожей за кордон у цей складний період", - резюмував глава МЗС.

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"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019туризмавіаМЗС
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