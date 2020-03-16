МИД просит украинцев "не вестись" на дешевые путевки туроператоров
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил украинцев не покупать дешевые путевки, которые во время эпидемии предлагают туроператоры, поскольку пребывание за границей несет риск для здоровья.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", с таким призывом Кулеба обратился на брифинге в понедельник в Киеве.
"Пожалуйста, воздержитесь от шагов, которые создают вам дополнительные проблемы ... Не едьте в туристические поездки. Например, в Египет, где ситуация очень сложная", - призвал министр.
"Каждый день я получаю сообщение о том, что очередные чартеры туркомпаний вывозят наших граждан в Египет, обещая, что все будет замечательно. Мол, там прекрасный климат, сухой, высокая температура, при которой коронавирус не размножается – и весь этот бред. Люди, вам нагло врут", - добавил Кулеба.
По его словам, операторов, агитирующих сейчас выезжать в дешевые туры, "не интересует будущее и здоровье граждан, а интересует лишь собственный заработок".
"Я призываю вас отказаться от поездок за границу в этот сложный период", - резюмировал глава МИД.
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