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МИД просит украинцев "не вестись" на дешевые путевки туроператоров

Понедельник, 16 марта 2020, 15:58

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил украинцев не покупать дешевые путевки, которые во время эпидемии предлагают туроператоры, поскольку пребывание за границей несет риск для здоровья.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", с таким призывом Кулеба обратился на брифинге в понедельник в Киеве.

"Пожалуйста, воздержитесь от шагов, которые создают вам дополнительные проблемы ... Не едьте в туристические поездки. Например, в Египет, где ситуация очень сложная", - призвал министр.

"Каждый день я получаю сообщение о том, что очередные чартеры туркомпаний вывозят наших граждан в Египет, обещая, что все будет замечательно. Мол, там прекрасный климат, сухой, высокая температура, при которой коронавирус не размножается – и весь этот бред. Люди, вам нагло врут", - добавил Кулеба.

По его словам, операторов, агитирующих сейчас выезжать в дешевые туры, "не интересует будущее и здоровье граждан, а интересует лишь собственный заработок".

"Я призываю вас отказаться от поездок за границу в этот сложный период", - резюмировал глава МИД.

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Темы: коронавирусCovid-2019туризмавиаМИД
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