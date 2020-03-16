Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Євросоюзі хочуть запровадити спільну заборону в’їзду для іноземців

Понеділок, 16 березня 2020, 17:26
В Євросоюзі хочуть запровадити спільну заборону в’їзду для іноземців

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити 30-денне обмеження на в’їзд іноземців із можливістю продовження цього терміну.

Про це вона оголосила у відеозверненні у понеділок вечері, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн наголосила, що йдеться не про ухвалене рішення, а про її пропозицію, яка ще має бути ухвалена.

"Я пропоную главам держав і урядів запровадити тимчасове обмеження на нечутливі поїздки до Євросоюзу. Ці обмеження мають діяти початкові 30 днів, які далі за необхідності мають бути продовжені".

Президентка Єврокомісії наголосила, що з цього правила буде низка винятків. Перш за все, це  громадяни, які мають право на проживання в ЄС, а також дипломати, співробітники посольств. Також винятками будуть лікарі, медпрацівники та експерти, які допомагають впоратися із коронавірусом.

Також буде дозволений в’їзд тих людей, які транспортують або супроводжують товари, або "прикордонних співробітників, які їздять на легальну роботу з сусідніх держав"

"Щоби це рішення було ефективним, воно має бути схвалено також чотирма асоційованими державами Шенгену", - додала Фон дер Ляєн.

Президентка ЄК не стала прогнозувати, коли рішення може бути остаточно ухвалене.

Про обмеження руху через кордони читайте в онлайн-трансляції також: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу

"Українська правда" у Threads

Теми: Європа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Європа
Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену вже цьогоріч – Шольц
Байден після саміту НАТО відвідає Фінляндію для зустрічі з лідерами країн північної Європи
Головний дипломат ЄС: військова підтримка України має стати довгостроковим проєктом
Останні новини
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
Усі новини...
Реклама: