В Євросоюзі хочуть запровадити спільну заборону в’їзду для іноземців

5155 переглядів
Понеділок, 16 березня 2020, 18:26

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити 30-денне обмеження на в’їзд іноземців із можливістю продовження цього терміну.

Про це вона оголосила у відеозверненні у понеділок вечері, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн наголосила, що йдеться не про ухвалене рішення, а про її пропозицію, яка ще має бути ухвалена.

"Я пропоную главам держав і урядів запровадити тимчасове обмеження на нечутливі поїздки до Євросоюзу. Ці обмеження мають діяти початкові 30 днів, які далі за необхідності мають бути продовжені".

Президентка Єврокомісії наголосила, що з цього правила буде низка винятків. Перш за все, це  громадяни, які мають право на проживання в ЄС, а також дипломати, співробітники посольств. Також винятками будуть лікарі, медпрацівники та експерти, які допомагають впоратися із коронавірусом.

Також буде дозволений в’їзд тих людей, які транспортують або супроводжують товари, або "прикордонних співробітників, які їздять на легальну роботу з сусідніх держав"

"Щоби це рішення було ефективним, воно має бути схвалено також чотирма асоційованими державами Шенгену", - додала Фон дер Ляєн.

Президентка ЄК не стала прогнозувати, коли рішення може бути остаточно ухвалене.

Про обмеження руху через кордони читайте в онлайн-трансляції також: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу

Теми: Європа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Румунія оголосила надзвичайний стан через поширення коронавірусу 16 березня 2020, 10:02
Біржі США та Європи працюють в режимі "пили" 13 березня 2020, 22:15
В Іспанії коронавірусом заразилися ще один міністр і двоє політиків 13 березня 2020, 10:18
Усі новини
Головні новини
В Євросоюзі хочуть запровадити спільну заборону в’їзду для іноземців
Зеленський збирає у себе "слуг"
Попри коронавірус Рада повинна приймати реформи, призначати міністрів – Зеленський
Зеленський просить заборонити збиратися у групки більше 10: включно з церквами
Усі новини
думка

Чому не варто вбивати усі бактерії, які живуть в нашому організмі

соціум

Коронавірус: що купити та підготувати на випадок епідемії

дослідження

Людина може бути заразною коронавірусом до 37 днів