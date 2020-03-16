В Євросоюзі хочуть запровадити спільну заборону в’їзду для іноземців

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити 30-денне обмеження на в’їзд іноземців із можливістю продовження цього терміну.

Про це вона оголосила у відеозверненні у понеділок вечері, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн наголосила, що йдеться не про ухвалене рішення, а про її пропозицію, яка ще має бути ухвалена.

"Я пропоную главам держав і урядів запровадити тимчасове обмеження на нечутливі поїздки до Євросоюзу. Ці обмеження мають діяти початкові 30 днів, які далі за необхідності мають бути продовжені".

Президентка Єврокомісії наголосила, що з цього правила буде низка винятків. Перш за все, це громадяни, які мають право на проживання в ЄС, а також дипломати, співробітники посольств. Також винятками будуть лікарі, медпрацівники та експерти, які допомагають впоратися із коронавірусом.

Також буде дозволений в’їзд тих людей, які транспортують або супроводжують товари, або "прикордонних співробітників, які їздять на легальну роботу з сусідніх держав"

"Щоби це рішення було ефективним, воно має бути схвалено також чотирма асоційованими державами Шенгену", - додала Фон дер Ляєн.

Президентка ЄК не стала прогнозувати, коли рішення може бути остаточно ухвалене.

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