В Евросоюзе хотят ввести общий запрет на въезд иностранцев
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести 30-дневное ограничение на въезд иностранцев в ЕС с возможностью продления этого срока.
Об этом она объявила в видеообращении в понедельник вечером, сообщает "Европейская правда".
Фон дер Ляйен подчеркнула, что речь идет не о принятом решении, а о ее предложении, которое еще должно быть принято.
"Я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на нечувствительные поездки в Евросоюз. Эти ограничения должны действовать сперва 30 дней, далее при необходимости должны продлеваться".
Президент Еврокомиссии отметила, что из этого правила будет ряд исключений. Прежде всего, это граждане, имеющие право на проживание в ЕС, а также дипломаты, сотрудники посольств. Также исключениями будут врачи, медработники и эксперты, которые помогают справиться с коронавирусом.
Также будет разрешен въезд тех людей, которые транспортируют или сопровождают товары, которые импортирует ЕС, и "сотрудников из пограничных регионов, которые ездят на легальную работу из соседних государств"
"Чтобы это решение было эффективным, оно должно быть одобрено также четырьмя ассоциированными государствами Шенгена", - добавила Фон дер Ляйен.
Президент ЕК не стала прогнозировать, когда решение может быть окончательно утверждено.
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