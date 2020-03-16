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В Евросоюзе хотят ввести общий запрет на въезд иностранцев

Понедельник, 16 марта 2020, 17:26
В Евросоюзе хотят ввести общий запрет на въезд иностранцев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести 30-дневное ограничение на въезд иностранцев в ЕС с возможностью продления этого срока.

Об этом она объявила в видеообращении в понедельник вечером, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что речь идет не о принятом решении, а о ее предложении, которое еще должно быть принято.

"Я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на нечувствительные поездки в Евросоюз. Эти ограничения должны действовать сперва 30 дней, далее при необходимости должны продлеваться".

Президент Еврокомиссии отметила, что из этого правила будет ряд исключений. Прежде всего, это граждане, имеющие право на проживание в ЕС, а также дипломаты, сотрудники посольств. Также исключениями будут врачи, медработники и эксперты, которые помогают справиться с коронавирусом.

Также будет разрешен въезд тех людей, которые транспортируют или сопровождают товары, которые импортирует ЕС, и "сотрудников из пограничных регионов, которые ездят на легальную работу из соседних государств"

"Чтобы это решение было эффективным, оно должно быть одобрено также четырьмя ассоциированными государствами Шенгена", - добавила Фон дер Ляйен.

Президент ЕК не стала прогнозировать, когда решение может быть окончательно утверждено.

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Темы: Европа
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