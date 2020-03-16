Президент Володимир Зеленський 16 березня зібрав в Офісі президента олігархів та крупних бізнесменів.

Джерело: програма "Схеми: корупція в деталях", Офіс президента, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Свідками їхнього публічно не анонсованого візиту на Банкову стала знімальна група програми.

Близько 17:00 на територію ОП заїхав автомобіль олігарха Ріната Ахметова, а згодом журналісти зафіксували тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського та машину засновника холдингу "Кернел Групп" Андрія Веревського.

За даними "Схем", за годину до зустрічі, з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

Пізніше Офіс президента на своєму сайті пояснив тему зустрічі. За його даними, Зеленський просив у великого бізнесу про допомогу у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Деталі: Як розповіли в ОП, на заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп. На нараді глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19. Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.

В ОП кажуть, що бізнесмени погодилися з пропозиціями Зеленського та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

Пряма мова Зеленського: "Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців".

Ахметов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" прокоментував свою зустріч з президентом.

Він сказав, що його фонд вже включився у надання допомоги. Він уже закупив необхідне обладнання та засоби індивідуального захисту для лікарів. За словами олігарха, "не залишиться в стороні" і бізнес його компанії SCM.