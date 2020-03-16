Президент Володимир Зеленський 16 березня зібрав в Офісі президента олігархів та крупних бізнесменів.

Джерело: програма "Схеми: корупція в деталях", спільний проєкт "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший"

Деталі: Свідками їхнього публічно не анонсованого візиту на Банкову стала знімальна група програми.

Близько 17:00 на територію ОП заїхав автомобіль олігарха Ріната Ахметова, а згодом журналісти зафіксували тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського та машину засновника холдингу "Кернел Групп" Андрія Веревського.

За даними "Схем", за годину до зустрічі, з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.