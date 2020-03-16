Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський зібрав на Банковій олігархів

Понеділок, 16 березня 2020, 20:03
Зеленський зібрав на Банковій олігархів

Президент Володимир Зеленський 16 березня зібрав в Офісі президента олігархів та крупних бізнесменів.

Джерело: програма "Схеми: корупція в деталях", Офіс президента, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Свідками їхнього публічно не анонсованого візиту на Банкову стала знімальна група програми.

Близько 17:00 на територію ОП заїхав автомобіль олігарха Ріната Ахметова, а згодом журналісти зафіксували тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського та машину засновника холдингу "Кернел Групп" Андрія Веревського.

 
Автівка Ріната Ахметова
 
Кортеж Олександра Ярославського

За даними "Схем", за годину до зустрічі, з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

 
Авто Андрія Веревського

Пізніше Офіс президента на своєму сайті пояснив тему зустрічі. За його даними, Зеленський просив у великого бізнесу про допомогу у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Деталі: Як розповіли в ОП, на заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп. На нараді глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19. Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.

 

В ОП кажуть, що бізнесмени погодилися з пропозиціями Зеленського та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

Пряма мова Зеленського: "Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців".

Ахметов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" прокоментував свою зустріч з президентом.

Він сказав, що його фонд вже включився у надання допомоги. Він уже закупив необхідне обладнання та засоби індивідуального захисту для лікарів. За словами олігарха, "не залишиться в стороні" і бізнес його компанії SCM.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийАхметовКоломойський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
Усі новини...
Реклама: