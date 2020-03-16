Зеленський зібрав на Банковій олігархів – ЗМІ

3506 переглядів
Понеділок, 16 березня 2020, 19:41

Президент Володимир Зеленський 16 березня зібрав в Офісі президента олігархів та крупних бізнесменів.

Джерело: програма "Схеми: корупція в деталях", спільний проєкт "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший"

Деталі: Свідками їхнього публічно не анонсованого візиту на Банкову стала знімальна група програми.

Близько 17:00 на територію ОП заїхав автомобіль олігарха Ріната Ахметова, а згодом журналісти зафіксували тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського та машину засновника холдингу "Кернел Групп" Андрія Веревського.

 
Автівка Ріната Ахметова
 
Кортеж Олександра Ярославського

За даними "Схем", за годину до зустрічі, з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

 
Авто Андрія Веревського

Теми: Зеленський Ахметов Коломойський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський збирає у себе "слуг" 16 березня 2020, 18:21
Попри коронавірус Рада повинна приймати реформи, призначати міністрів – Зеленський 16 березня 2020, 17:37
Зеленський просить заборонити збиратися у групки більше 10: включно з церквами 16 березня 2020, 17:32
Усі новини
Головні новини
В Євросоюзі хочуть запровадити спільну заборону в’їзду для іноземців
Зеленський збирає у себе "слуг"
Попри коронавірус Рада повинна приймати реформи, призначати міністрів – Зеленський
Зеленський просить заборонити збиратися у групки більше 10: включно з церквами
Усі новини
Історії успіху

Як українець став авторитетним дослідником майя у світі

поради

Як захиститися від коронавірусу на роботі

дослідження

Людина може бути заразною коронавірусом до 37 днів