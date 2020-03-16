Президент Владимир Зеленский 16 марта собрал в Офисе президента олигархов и крупных бизнесменов.

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях", Офис президента, "Интерфакс-Украина"

Детали: Свидетелями их публично не анонсированного визита на Банковую стала съемочная группа программы.

Около 17:00 на территорию ОП заехал автомобиль олигарха Рината Ахметова, а позднее журналисты зафиксировали здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и машину основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

Кортеж Ярославского

По данным "Схем", за час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

Машина Веревского

Позже Офис президента на своем сайте пояснил тему встречи. По его данным, Зеленский просил у крупного бизнеса помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Детали: Как рассказали в ОП, на мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространения в Украине COVID-19. В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

В ОП говорят, что бизнесмены согласились с предложениями Зеленского и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространения коронавируса.

Прямая речь Зеленского: "Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев".

Ахметов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" прокомментировал свою встречу с президентом.

Он сказал, что его фонд уже включился в оказание помощи. Он уже закупил необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей. По словам олигарха, "не останется в стороне" и бизнес его компании SCM.