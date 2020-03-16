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В Італії кількість загиблих від коронавірусу перевищила 2000 осіб

Понеділок, 16 березня 2020, 19:25

Протягом минулої доби в Італії знову суттєво зросла кількість загиблих та хворих на коронавірус.

Як повідомляє Європейська правда, про це йдеться у даних, поширених  міністерством охорони здоров’я Італії.

Дані підраховані станом на 5 вечора за центральноєвропейським часом у порівнянні з тим же часом неділі.

Загальна кількість хворих на синдром COVID-19 майже сягнула 28 тисяч осіб (27980). У порівнянні з минулим днем їхня кількість зросла на 3233 людей, що близьке до рекордних значень.

2158 людей з числа хворих – загинули, це на 349 більше ніж напередодні.

Ці показники зростання близькі до рекордних значень цієї неділі, коли було виявлено 3,5 тисячі нових хворих, 368 загинули.

Найбільша кількість хворих зберігається у північній провінції Ломбардія (14649 осіб), кількість загиблих у одній лише Ломбардії – 1420.

Як повідомлялося, країни ЄС для боротьби з епідемією планують запровадити спільну заборону в’їзду для іноземців.

Про обмеження руху через кордони та новини, пов’язані з коронавірусом, читайте в онлайн-трансляції: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу

"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019жертви
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