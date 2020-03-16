В Италии количество погибших от коронавируса превысило 2000 человек

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Понедельник, 16 марта 2020, 20:25

За прошедшие сутки в Италии существенно выросло количество погибших и больных из-за коронавируса.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в данных, распространенных министерством здравоохранения Италии.

Данные подсчитаны по состоянию на 5 вечера по центральноевропейскому времени по сравнению с тем же временем воскресенья.

Общее количество больных синдромом COVID-19 почти достигла 28 тысяч человек (27980). По сравнению с прошлым днем ​​их количество выросло на 3233 человек, что близко к рекордным значениям. 2158 человек из числа больных - погибли, это на 349 больше чем накануне.

Эти показатели роста близки к рекордным значениям в это воскресенье, когда было обнаружено 3,5 тысячи новых больных, 368 погибли.

Наибольшее количество больных сохраняется в северной провинции Ломбардия (14649 человек), количество погибших в одной только Ломбардии - 1420.

Как сообщалось, страны ЕС для борьбы с эпидемией планируют ввести общий запрет въезда для иностранцев.

Об ограничении движения через границы и новости, связанные с коронавируса, читайте в онлайн-трансляции: Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за рубежа в эпоху коронавируса

Темы: Италия коронавирус Covid-2019 жертвы


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