В Німеччині заборонили їздити у відпустку, зачиняють більшість магазинів

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про радикальні заходи для боротьби з коронавірусом – в країні зачиняються більшість магазинів, крім продуктових, а німцям забороняють поїздки у відпустку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

За словами Меркель, найбільш ефективним засобом боротьби з коронавірусом є збільшення дистанції між людьми, тому, за її словами, слід скоротити соціальні контакти, але також "зберегти економічне життя наскільки це можливо".

Продуктові магазини, автозаправні станції, банки і аптеки залишаться відкритими, в той час як другорядні магазини будуть закриті.

Ресторани будуть зачинені з шостої ранку до шостої вечора, але столики у них повинні бути розставлені на безпечній дистанції.

Бари, клуби, театри, зоопарки, громадські басейни, дитячі майданчики та борделі повинні закритися.

Крім того, німці не повинні їздити у відпустки за кордон чи в інші регіони в межах країни.

"Ми маємо справу з чимось унікальним. Що більше кожна людина буде дотримуватись цих обмежень, то швидше ми зможемо пройти цю фазу", - сказала Меркель.

Вона зазначила, що уряд намагатиметься мінімізувати економічний вплив цих заходів. За її словами, група держав з розвиненою економікою G7 погодилася співпрацювати на цьому напрямку.

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