Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии запретили ездить в отпуск, закрываются большинство магазинов

Понедельник, 16 марта 2020, 20:26

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о радикальных мерах для борьбы с коронавирусом - в стране закрываются большинство магазинов, кроме продуктовых, а немцам запрещают поездки в отпуск.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Меркель, наиболее эффективным средством борьбы с коронавирусом является увеличение дистанции между людьми, поэтому, по ее словам, следует сократить социальные контакты, но также "сохранить экономическую жизнь насколько это возможно".

Продуктовые магазины, автозаправочные станции, банки и аптеки останутся открытыми, в то время как второстепенные магазины будут закрыты.

Рестораны будут закрыты с шести утра до шести вечера, но столики в них должны быть расставлены на безопасной дистанции.

Бары, клубы, театры, зоопарки, общественные бассейны, детские площадки и бордели должны закрыться.

Кроме того, немцы не должны ездить в отпуск за границу или в другие регионы внутри страны.

"Мы имеем дело с чем-то уникальным. Чем больше каждый человек будет соблюдать эти ограничения, тем скорее мы сможем пройти эту фазу", - сказала Меркель.

Она отметила, что правительство будет пытаться минимизировать экономическое влияние этих мер. По ее словам, группа государств с развитой экономикой G7 согласилась сотрудничать на этом направлении.

Темы: коронавирусГерманияCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: