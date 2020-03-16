В Германии запретили ездить в отпуск, закрываются большинство магазинов

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о радикальных мерах для борьбы с коронавирусом - в стране закрываются большинство магазинов, кроме продуктовых, а немцам запрещают поездки в отпуск.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Меркель, наиболее эффективным средством борьбы с коронавирусом является увеличение дистанции между людьми, поэтому, по ее словам, следует сократить социальные контакты, но также "сохранить экономическую жизнь насколько это возможно".

Продуктовые магазины, автозаправочные станции, банки и аптеки останутся открытыми, в то время как второстепенные магазины будут закрыты.

Рестораны будут закрыты с шести утра до шести вечера, но столики в них должны быть расставлены на безопасной дистанции.

Бары, клубы, театры, зоопарки, общественные бассейны, детские площадки и бордели должны закрыться.

Кроме того, немцы не должны ездить в отпуск за границу или в другие регионы внутри страны.

"Мы имеем дело с чем-то уникальным. Чем больше каждый человек будет соблюдать эти ограничения, тем скорее мы сможем пройти эту фазу", - сказала Меркель.

Она отметила, что правительство будет пытаться минимизировать экономическое влияние этих мер. По ее словам, группа государств с развитой экономикой G7 согласилась сотрудничать на этом направлении.